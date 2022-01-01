Meşaleler eşliğinde slogan attılar, belediyeyi protesto ettiler. CHP'li Kırşehir Belediyesi, 25 sözleşmeli memuru işten çıkardı. Memur-Sen üyeleri, işten çıkarmaları protesto etmek için Kırşehir Belediyesi'nin önünde toplandı.

Eyleme katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden önce verdiği sözleri hatırlattı, işten çıkarmalara sert tepki gösterdi.

"Gerekirse çadır kuracağız, burada yatacağız"

Yalçın, "Bu arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Gerekirse çadır kuracağız, burada yatacağız, Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. 'Gelin beni bulun' diyen Kılıçdaroğlu, gelip seni bulacağız." diye konuştu.

Belediyeden atıldıktan sonra canına kıyan Şahin Budak'ın annesi Nuray Budak da eyleme katılanlar arasındaydı. Budak, "Çocuğumu işten çıkardı başkanımız. Çocuğum karısıyla anlaşamadı, doğalgaz elektrik su faturalarını ödeyemedi, intihar etti. Başkanımız yanımızda olmadı." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve eyleme katılanlar, CHP'li belediyenin önüne siyah çelenk bıraktı.