İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 52 polis görev aldı.

Dedektör köpeğin de yer aldığı uygulamada, 15 bin 105 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 5 şarjör ve 22 mermi, 3 ruhsatız av tüfeği, 18 dolu kartuş, 7,88 gram esrar, 103 uyuşturucu hap ve 7,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerde, 4 bin 852 araç kontrol edildi, 5 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklete el konuldu, 52 araç sürücüsüne 77 bin 505 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 102 umuma açık iş yeri denetlendi, 9 iş yerine işlem yapıldı,. Bunun yanında, kumar oynandığı belirlenen 9 iş yerine işlem yapıldı ve dilencilik yapan 9 kişiye de bin 836 lira idari para cezası uygulandı.