Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbulda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Beylikdüzü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkiinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaşlar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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