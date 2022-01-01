Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 01:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Yeni yılın ilk günü havanın, Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu kalan kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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