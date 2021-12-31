Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 20:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hamile kadın polis helikopteriyle hastaneye yetiştirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesinde, sancısı başlayan hamile Sema Nur Daban, polis helikopteriyle il merkezindeki hastaneye götürüldü.
Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 35 haftalık hamile Sema Nur Daban, karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürüldü.
Hastenede, hamile kadının karnındaki bebeğin kalp atımlarının zayıfladığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle, il merkezine sevkine karar verildi.
Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, Havacılık Şube Müdürlüğü pistinden polis helikopteri havalandı.
Helikopterle Van'a getirilen hamile kadın, burada hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.
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