Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021'de 6'dan büyük 3 deprem meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
2021 yılında Türkiye ve yakın çevresinde toplam 23 bin 753 depremin meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın Twitter hesabından, 2021 yılında ülkemiz ve yakın çevresinde "Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi" tarafından 7/24 takibi yapılan önemli deprem aktiviteleri paylaşıldı.
Buna göre, geçtiğimiz sene 6'dan büyük 3 deprem oldu, toplam deprem sayısı ise 23 bin 753 olarak kayıtlara geçti.
2021’in ardından Ülkemiz ve yakın çevresinde ‘Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ tarafından 7/24 takibi yapılan önemli depremler.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2021
2021 yılında 6.0 dan büyük 3 adet deprem meydana gelirken toplam deprem sayısı 23.753 dür. @anadoluajansi @trthaber #deprem pic.twitter.com/vuZ7aPmQdj
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