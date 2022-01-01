Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uludağ'da kaybolan kişiyi Bayraktar İHA buldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Danimarka uyruklu kişinin bulunduğu yer Bayraktar İHA ile tespit edildi.
Antalya'dan Bursa'ya giden Yusuf Sepehizade Uludağ'a doğru yürüyüşe çıktıktan sonra ani sis bastırması sonucunda kayboldu.
İhbar üzerine Aydın’dan havalanan jandarmaya ait Bayraktar İHA TB2 ile yer tespiti yapıldı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri şahsa Gavurpınarı mevkiinde ulaştı.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler, köylülere ait traktörlerle Sepehizade'yi sağlık ekiplerinin bulunduğu noktaya götürdü.
Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar
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