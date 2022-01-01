Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru seyreden aracın sürücüsü, önündeki kazayı fark edip fren yaptı. Arkadan gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi.

11 aracın birbirine girdiği kazada, aralarında 2 çocuğun da olduğu 10 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Avcılar istikameti, kaza nedeniyle trafiğe kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Araçlardan birinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 yaralının durumu ağır.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

11 araç kazaya karıştı

Kazayı anlatan Volkan Türkmez, “Kazaya ortasında denk geldim. 4 - 5 tane yaralı gördüm. İçlerinde çocuklar da vardı. Çok alışageldiğimiz bir olay değil. 11 araç vardı kazada. Öndekinin ani fren yapması sonucu zincirleme kaza oldu. En sonunda da taksici bariyere çarptı" dedi.