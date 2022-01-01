Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla Türkiye genelinde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşması düzenlendi.

Ankara'da da vatandaşlar bu çağrıya uyarak çocuklarıyla birlikte Kocatepe Camii'ne geldi ve sabah namazını kılıp dua etti.

[Fotoğraf: AA]

Namazın ardından vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ikram edildi.