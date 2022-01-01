Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankaralılar sabah namazında buluştu
[Fotoğraf: AA]
Ankaralılar, "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla Türkiye genelinde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşması düzenlendi.
Ankara'da da vatandaşlar bu çağrıya uyarak çocuklarıyla birlikte Kocatepe Camii'ne geldi ve sabah namazını kılıp dua etti.
[Fotoğraf: AA]
Namazın ardından vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ikram edildi.
Etiketler: Ali Erbaş Ankara Türkiye Diyanet Vakfı
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