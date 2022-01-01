Ankara Mamak'taki Ankara Aqua Vega Akvaryum, köpekbalıklarından pitonlara, piranalardan balon balığına kadar birbirinden ilginç kara ve deniz canlısını keşfetme fırsatı sunuyor.

23 Nisan 2012'de hizmete açılan akvaryumun işletme müdürü Serdar Demir, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırladıkları tesisi anlattı.

Balık besleme alanlarının en çok çocuklar tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Demir, "Minik ziyaretçilerimiz, besleme alanındaki balıklara dokunabiliyorlar. Beslediklerinde çok mutlu oluyorlar. Tabii ki bir de köpek balıklarımız var. Onlar da çok ilgi çekiyor" dedi.

Kral kobra Guinness Rekorlar Kitabı'na hazırlanıyor

Ziyaretçilerin su altı canlılarının dışında dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen zehirli yılan, akrep, tarantula gibi 350 çeşit vahşi hayvanı görme şansına da sahip olduğunu belirtti:

"Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan vahşi hayvanlarımız var. Özelikle kral kobramız var. Kral kobramızla boyut olarak inşallah önümüzdeki sene Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağız" dedi.

Demir, hafta içi 10.00-20.00, hafta sonları 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verdiklerini bildirdi.