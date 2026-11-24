Avrupa'da doğal gaz fiyatları, önümüzdeki haftalarda etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yükseldi. Kış aylarında ısınma talebinin artması beklenirken, kıtadaki doğal gaz stoklarının mevsim normallerinin altında kalması arz endişelerini güçlendirdi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları için gösterge kabul edilen Hollanda merkezli gelecek ay vadeli TTF kontratı, pazartesi günü yüzde 8,6 artarak megavatsaat başına 96,08 avroya kadar çıktı. Fiyatlar günü yüzde 4 yükselişle 92,50 avrodan tamamladı.

Katar'dan gaz sevkiyatındaki yavaşlama etkili oldu

Avrupa'nın doğal gaz arzındaki daralmada, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Katar'dan yapılan gaz ihracatının yavaşlaması etkili oldu.

Bunun yanı sıra yaz aylarında etkili olan uzun süreli sıcak hava dalgaları, soğutma sistemlerinin kullanımını artırarak doğal gaz tüketimini yükseltti. Bu durum, kış öncesinde depoların yeterince doldurulamamasına yol açtı.

Avrupa genelindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 69 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, mevsimsel ortalama olan yüzde 80'in oldukça altında.

Enerji faturalarında artış endişesi

Arz endişeleri, Avrupa genelinde kış aylarında enerji maliyetlerinin daha da yükselmesi ihtimalini gündeme getirdi.

İngiltere'de enerji düzenleyici kurumu Ofgem'in ocak ayından itibaren üç aylık enerji fiyat tavanını yüzde 26 artırması bekleniyor. Bu artışın, çift yakıt kullanan ortalama bir hanenin yıllık enerji faturasına 443 sterlin ek yük getirebileceği hesaplanıyor.

İngiltere'de enerji şirketi Centrica'nın Üst Yöneticisi Chris O'Shea da yeni yılda faturalarını ödeyemeyen hanelerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu.