Londra'da, ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri yapıldı.

Polis ekipleri, 22 Kasım akşamı başkentin doğusundaki New Spitalfields toptancı pazarında portakal kasalarına gizlenmiş büyük miktarda kokain buldu.

Operasyonda 27 ila 58 yaşları arasındaki 5 erkek gözaltına alındı. Pazarın yakınlarında durdurulan 44 yaşındaki bir kişinin yanında da 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon farklı kentlere yayıldı

Soruşturma kapsamında Hertfordshire bölgesindeki Cheshunt kentinde bir adrese baskın düzenlendi. Burada 48 yaşındaki bir kişi gözaltına alınırken yaklaşık 450 bin sterlin nakit para ele geçirildi.

Kent bölgesinde Maidstone yakınlarında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada ise yaklaşık 250 kilogram kokain bulundu. Kamyonun 50 yaşındaki sürücüsü de gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında toplam 893 kilogram şüpheli kokain ele geçirilirken gözaltına alınan 8 kişinin tamamının uyuşturucu ticaretine yönelik komplo şüphesiyle sorgulandığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polisi, ele geçirilen uyuşturucunun milyonlarca sterlin değerinde olduğunu ve operasyonun organize suç örgütlerine önemli bir darbe vurduğunu açıkladı.

Soruşturma sürüyor.