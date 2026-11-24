Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Kalkilya'ya baskın düzenledi, takviye birlikler göndererek kentin çeşitli mahallelerinde konuşlandı.

İsrail güçleri, 10'dan fazla Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında kentteki Fetih Hareketinin bölge sekreteri Mahmud el-Velvil de bulunuyor.

İsrail ordusu, kentteki Fetih Hareketi merkezini gözaltına alınanların sorgulandığı bir noktaya dönüştürdü.

Ayrıca İsrail güçleri, baskın sürerken kentteki devlet hastanesinin önünde bir kontrol noktası kurdu.

Bu gelişmelerin yanı sıra Kalkilya Eğitim Müdürlüğü, okullarda derslerin ertelenmesine karar verdi.

Müdürlük, İsrail güçlerinin kentten çekildiği ve derslerin yeniden başlayacağı tarih açıklanana kadar güvenlik amacıyla öğrencilerin evlerinden çıkmamaları ve velilerin çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.