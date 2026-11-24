Londra'nın tarihi Smithfield Genel Pazarı, 10 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından London Museum'un yeni adresi oldu.

1883 yılında inşa edilen Viktorya dönemi yapısı, tarihi mimarisi korunarak modern bir müze kompleksine dönüştürüldü. Yaklaşık 437 milyon sterline mal olan proje kapsamında eski pazar alanları, sergi salonları, kafeler ve kamusal yaşam alanları olarak yeniden düzenlendi.

Kanalizasyondan çıkarılan dev atık kütlesi sergilenecek

Müzenin en sıra dışı parçalarından biri, Londra'nın Whitechapel bölgesindeki kanalizasyon sisteminden çıkarılan ve yağ, ıslak mendil, bez parçaları ile diğer atıkların birleşmesiyle oluşan devasa "fatberg".

Yaklaşık 2 bin yıllık Londra tarihini anlatan müzede Roma döneminden kalma eserler, tarihi mücevherler, kraliyet kıyafetleri ve kentin geçmişine ışık tutan 5 binden fazla obje de yer alacak.

Ziyaretçiler ayrıca müzenin yer altındaki sergi alanlarından geçen trenleri büyük bir cam pencereden izleyebilecek.

Giriş ücretsiz olacak

Londra'nın tarihi pazarlarından birinin yeniden işlevlendirilmesiyle oluşturulan müze, 28 Kasım'da ziyaretçilere açılacak. Müzenin kalıcı sergilerine giriş ücretsiz olacak.

Projenin ikinci aşamasında ise komşu kümes hayvanları pazarının 2028'e kadar sergi alanları, koleksiyon depoları ve koruma laboratuvarlarına dönüştürülmesi planlanıyor.