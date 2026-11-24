Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetine yönelik soruşturmada, gizli tanık Albatros’tan elde edilen veriler doğrultusunda 20 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.