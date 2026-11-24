Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet ekiplerince, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına ilişkin Ankara merkezli 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21'i yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.