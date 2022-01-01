Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerindeki 4 adrese kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 23 bin 800 makaron ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya ve Defne ilçelerinde 4 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerinde gümrük kaçağı 23 bin 800 makaron, 874 paket nargile tütünü, 202 paket nargile kömürü, 15 likit, 58 sigara doldurma aparatı, 17 paket çay, 18 puro ve 13 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheliler O.D., S.A., A.B. ve A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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