Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da akaryakıt istasyonunun yanındaki tesiste yangın
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da, bir dinlenme tesisinde yangın çıktı. Ekipleri alevlerin, tesisin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması çalışma başlattı.
Yangın saat 17.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Karasu kavşağında bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler binayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri, alevlerin, akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun şekilde mücadele ediyor.
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