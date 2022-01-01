Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir çocuk maganda kurşunuyla ağır yaralandı
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]
Gaziantep'te nereden geldiği belli olmayan mermiyle başından yaralanan çocuk ağır yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Bilgin, dün gece yılbaşı kutlamaları nedeniyle yapılan havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin terasına çıktı.
Bu sırada kafasına nereden geldiği belirlenemeyen kurşun isabet eden küçük Ahmet, ağır yaralandı.
Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Etiketler: Gaziantep
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