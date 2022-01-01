Hakan Koç idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Emrah Bugüş'ün kullandığı otomobile, bu araç da önünde duran Alperen Numan Turan yönetimindeki cipe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Koç ve Bugüş ile araçlarda bulunan Mücahit Karatepe, Satılmış Kılcı ve Mustafa Teoman Turan yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.