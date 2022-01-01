Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Hakan Koç idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Emrah Bugüş'ün kullandığı otomobile, bu araç da önünde duran Alperen Numan Turan yönetimindeki cipe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Koç ve Bugüş ile araçlarda bulunan Mücahit Karatepe, Satılmış Kılcı ve Mustafa Teoman Turan yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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