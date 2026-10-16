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Kültür-Sanat
AA 16.10.2026 22:59

İletişim Başkanlığı Paris'te 'İstanbul: Bir Şehir, Bin Bakış' sergisi düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 19-20 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te "İstanbul: Bir Şehir, Bin Bakış" sergisi düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı Paris'te 'İstanbul: Bir Şehir, Bin Bakış' sergisi düzenleyecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paris'te gerçekleştirilecek sergiyle Türkiye'nin kültürel zenginliğinin ve çağdaş sanat üretiminin Fransız ve uluslararası kamuoyuna aktarılması, İstanbul'un küresel ölçekteki kültürel görünürlüğünün güçlendirilmesi, Türkiye'nin kültür-sanat alanındaki uluslararası iletişimine ve kültürel diplomasisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sergi kapsamında başta minyatür ve tezhip sanatçısı Leyla Kara olmak üzere modern minyatür, tezhip, resim, sulu boya, illüstrasyon, çini ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerde eserler üreten sanatçıların çalışmalarından oluşan bir seçki sanatseverlerle buluşacak.

Paris Le Refectoire des Cordeliers'te gerçekleştirilecek sergi, 19-20 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

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