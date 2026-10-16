Kabe'de de yazısı bulunan hattat Özçay, el yazması mushafını TÜYEK'e bağışladı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabe'de imzası bulunan Özçay'ın TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına bağışladığı mushaf, daire başkanlığına vakfedilen ilk yazma eser oldu.

Özçay, 25 Şubat 2025'te açılan "Sultanların Mushafları" sergisinde bağışlayacağını açıkladığı eseri, gerekli hazırlıkların ve eser için özel olarak hazırlanan mahfazanın tamamlanmasının ardından TÜYEK'te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'a teslim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özçay'ın hat sanatına ve kültürel mirasın korunmasına sunduğu katkıya dikkati çekti.

Bakan Ersoy, "Değerli üstadımızın bu anlamlı bağışı, sanatındaki ustalığın yanında gönül zenginliğinin ve kültürel mirasımızın geleceğine duyduğu sorumluluğun da kıymetli bir ifadesidir. Bu eşsiz emaneti Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanemizde özenle koruyacak, bilimsel yayınlarla tanıtacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Özçay'a bağışı ve katkıları için teşekkür etti.

Mehmed Özçay

Kabe'yi çevreleyen Mescid-i Haram'ın yeni kapıları ve revakları üzerindeki, mermere işlenen ayetlerin hatlarını yazan Mehmed Özçay'ın mushafı yazma süreci, 1986'da bir yayınevinden gelen teklifle başladı.

Sanat hayatının ilk yıllarında yazıdaki seviyesini yeterli görmediği için teklifi önce kabul etmeyen Özçay, ısrarlı talepler üzerine çalışmaya başladı.

İlk mushafını dört buçuk yıllık çalışmanın ardından 1991'in ilk aylarında tamamlayan sanatçı, bu süreçte nesih hattında ilerlemesi nedeniyle eserin ilk yazdığı altı buçuk cüzünü yeniden kaleme aldı.

Basılmak üzere hazırlanan mushaf, dönemin teknik şartlarına uygun olarak 35'e 50 santimetre boyutlarında, birbirinden bağımsız beyaz mat kuşe kağıtlara yazıldı. Bu yöntemle el yazması sayfaların baskıya daha sağlıklı aktarılması sağlandı.

İlim heyeti üyesi olduğu TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına eserini vakfetmekten mutluluk duyduğunu belirten Özçay, mushafını milletine armağan ettiğini ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine emanet ettiğini ifade etti.

Eserin tesliminde, TÜYEK Yazma Mushaflar İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı, hattat Hüsrev Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Ahmet Sait Açıkgözoğlu, TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanı Necmeddin Gökkır ile TÜYEK Çeviri ve Yayın Dairesi Başkanı Necmeddin Azak da hazır bulundu.