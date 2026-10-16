Hafif Sağanak Yağışlı 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2026 10:54

Grönland, Ada'da derin deniz madenciliğine geçici yasak getirmeye hazırlanıyor

Grönland Parlamentosu, Ada'da derin deniz madenciliğini geçici olarak yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul ederek, hükümetin bu hususta adım atması için çağrıda bulundu.

Grönland, Ada'da derin deniz madenciliğine geçici yasak getirmeye hazırlanıyor

Grönland medyasında parlamentodan yapılan yazılı açıklamaya dayandırılan haberlere göre, parlamento Grönland'da derin deniz madenciliğini geçici yasaklamaya yönelik tasarıyı oyladı.

Parlamento, derin deniz madenciliğini Aralık 2029'a kadar yasaklamayı öngören tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarının, Grönland hükümetince yasal bir düzenleme haline getirilmesi gerekirken bu kapsamda hükümete 2027'de adım atması çağrısında bulunuldu.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Grönland halkının temel geçim kaynaklarından olan balıkçılık koruma altına alınabilirken düzenleme 2'şer yıl uzatılabilecek.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Grönland Temsilciliği de parlamentoda alınan kararın doğal yaşamın korunması için önemli olduğunu belirterek, derin deniz madenciliğinin ekosistem ve biyolojik çeşitliliğe zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, Grönland Parlamentosundaki oylamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ETİKETLER
Grönland Maden
Sıradaki Haber
Kanada Başbakanı Carney: Sınırlarımızın dışındaki bazıları, bize sahip olabilmek için bizi ayırmaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Ergenlikte öfke ne zaman alarm verir?
11:56
Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı yüzde 52,4 arttı
11:50
İstanbul barajlarında doluluk iki günde yaklaşık 10 puan arttı
11:51
Yazar Rooney'nin kitapları, Filistin desteği nedeniyle İngiltere'de satıştan kaldırılıyor
11:44
İran Ordusu Genel Komutanı Hatemi: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler çok kısıtlı
11:58
46 bin kişi İstanbul için seferber oldu: 4 vatandaşımız aranıyor
Cam kemik hastası "110 Yaşar" 24 yıldır itfaiye teşkilatında görev yapıyor
Cam kemik hastası "110 Yaşar" 24 yıldır itfaiye teşkilatında görev yapıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin 53 yeni silahı ilk kez sahnede
Türkiye'nin 53 yeni silahı ilk kez sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ