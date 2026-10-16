Grönland, Ada'da derin deniz madenciliğine geçici yasak getirmeye hazırlanıyor

Grönland medyasında parlamentodan yapılan yazılı açıklamaya dayandırılan haberlere göre, parlamento Grönland'da derin deniz madenciliğini geçici yasaklamaya yönelik tasarıyı oyladı.

Parlamento, derin deniz madenciliğini Aralık 2029'a kadar yasaklamayı öngören tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarının, Grönland hükümetince yasal bir düzenleme haline getirilmesi gerekirken bu kapsamda hükümete 2027'de adım atması çağrısında bulunuldu.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Grönland halkının temel geçim kaynaklarından olan balıkçılık koruma altına alınabilirken düzenleme 2'şer yıl uzatılabilecek.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Grönland Temsilciliği de parlamentoda alınan kararın doğal yaşamın korunması için önemli olduğunu belirterek, derin deniz madenciliğinin ekosistem ve biyolojik çeşitliliğe zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, Grönland Parlamentosundaki oylamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.