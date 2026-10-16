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Dünya
AA 16.10.2026 10:40

Kanada Başbakanı Carney: Sınırlarımızın dışındaki bazıları, bize sahip olabilmek için bizi ayırmaya çalışıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletinde düzenlenecek referandumun "olabilecek en kötü zamanda" yapıldığını belirterek, "Sınırlarımızın dışındaki bazıları, bize sahip olabilmek için bizi ayırmaya çalışıyor." dedi.

Kanada Başbakanı Carney: Sınırlarımızın dışındaki bazıları, bize sahip olabilmek için bizi ayırmaya çalışıyor

Carney, dün Alberta eyaletinin Calgary kentinde 19 Ekim'de düzenlenecek referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu referandum, olabilecek en kötü zamanda yapılıyor." diyen Carney, "Dünya daha tehlikeli ve bölünmüş bir hale geldi. Sınırlarımızın dışındaki bazıları, bize sahip olabilmek için bizi ayırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Carney, referandumla "mesaj verilmesi fikrine" kapılınmaması gerektiğini kaydederek, "Kanada'ya karşı verilecek bir oy, yıllarca sürecek derin ayrım ve büyük belirsizliğe yol açacak tehlikeli bir blöftür." değerlendirmesinde bulundu.

Alberta eyaletinde 19 Ekim'de, eyaletin Kanada'da kalıp kalmayacağı ya da ileride ayrılık referandumuna gidilip gidilmeyeceği konusunda oylama yapılacak.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kanada'daki ayrılıkçı tartışmalara değinerek, "İyi. Quebec ayrılmalı. Daha iyi durumda olurlar. Alberta ve Saskatchewan da ayrılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Carney ise "Kanada'nın geleceğine Kanadalılar karar verecek, bunu Kanadalıların öncelikleri, Quebec halkının öncelikleri belirleyecek." demişti.

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