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Dünya
AA 16.10.2026 08:34

AB liderlerinden Birliğin yeni üyelere hazırlanması için iç reform vurgusu

Avrupa Birliği (AB) liderleri, genişleme sürecinde aday ülkelerin yanı sıra Birliğin de yeni üyelerin katılımına hazır olması gerektiğini belirterek AB içindeki reform çalışmalarının ilerletilmesi çağrısında bulundu.

AB liderlerinden Birliğin yeni üyelere hazırlanması için iç reform vurgusu

AB liderleri, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının sonunda genişleme ve reformlar başlığı altındaki sonuçları kabul etti.

Sonuç metninde, genişleme ve Birliğin iç reformlarında izlenecek yola ilişkin stratejik bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Genişlemenin barış, güvenlik, istikrar ve refaha yönelik jeostratejik bir yatırım olmayı sürdürdüğü vurgulanan metinde, bu sürecin Avrupa vatandaşlarının ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmeye, ülkeler arasındaki farklılıkları azaltmaya ve Birliğin temel değerlerini güçlendirmeye katkı sağlaması gerektiği kaydedildi.

Metinde daha fazla üyeye sahip bir Birlik perspektifi doğrultusunda, hem gelecekteki üye ülkelerin hem de AB'nin katılım anında hazır olması gerektiği ifade edildi.

Aday ülkelere reform çağrısı

Metinde, üyelik hedefleyen ülkelerin, AB'nin desteğiyle ve katılım sürecinin liyakate dayalı niteliğine uygun şekilde, özellikle hukukun üstünlüğü alanındaki reform çabalarını sürdürmesi gerektiği belirtildi.

Katılım sürecinin liyakate dayandığının yinelendiği metinde her aday ülkenin müzakerelerde kendi ilerlemesi temelinde yol aldığı vurgulandı.

Sonuç metninde ayrıca AB'nin de iç çalışmalarını ve reformlarını ilerletmesi, uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirlemesi gerektiği kaydedildi.

Metinde, üyeliğe en yakın aday Karadağ'la katılım antlaşmasının hazırlanmasına yönelik devam eden çalışmaların memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

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Avrupa Birliği Karadağ
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