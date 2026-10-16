Yunanistan'da eski asker ordunun boru hattından 300 bin litre petrol çaldı

Eski askerle birlikte, ikisi azmettirici olmak üzere dört kişi daha suçlu bulundu.

Hırsızlık olayının, o dönemde bölgede bekçi olarak görev yapan ve sivillerin alana girerek petrol çalmasına izin veren eski askerin yardımıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Şebekenin yasa dışı faaliyetleri, bir aracın kanala düşmesi ve polisin araç içinde yakıt hırsızlığında kullanılan aletleri tespit etmesiyle tamamen tesadüf eseri deşifre oldu.

Eski asker, mahkemedeki savunmasını yaptıktan sonra ancak karar henüz açıklanmadan önce salondan ayrıldı.

Güvenlik güçleri, firari durumdaki eski askeri yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.