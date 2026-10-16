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Dünya
Kathimerini 16.10.2026 07:53

Meksika'da alarm: "Beyin yiyen amip" tespit edilmesinin ardından 6 yapay göl kapatıldı

Meksikalı yetkililer, son derece tehlikeli olan "beyin yiyen amip" Naegleria fowleri'nin tespit edilmesinin ardından ülkenin turistik bir bölgesindeki altı yapay gölü kapattı.

Meksika'da alarm: "Beyin yiyen amip" tespit edilmesinin ardından 6 yapay göl kapatıldı

Yucatan Eyaleti Sağlık Hizmetleri, eylül ayında amip bulaşan bir su kayağı antrenörünün ölümünün ardından bölgedeki dokuz gölden altısının suyunu incelemeye aldı.

Eğlence amaçlı inşa edilmişti

Söz konusu göllerin eğlence amacıyla inşa edildiği ve turistlerin alışveriş merkezleri ile lüks yazlık evler arasında su kayağı ve kano yapabildiği belirtildi. Yucatan eyaleti; Meksika Körfezi'ndeki plajları, tatil köyleri ve Maya şehirlerinin kalıntılarıyla tanınıyor.

Salgın anlamına gelmiyor

Eyalet Sağlık Bakanı Alberto Alcocer, sakinleri kirli sularla temas etmeleri halinde derhal tıbbi yardıma başvurmaları konusunda uyardı.

Amibin çevrede bulunmasının bir salgınla karşı karşıya oldukları veya bölgeyi ziyaret eden herkesin hasta olduğu anlamına gelmediğini belirten Alcocer, enfeksiyonun yalnızca kirli suyun burundan girmesiyle oluştuğunu açıkladı.

Neredeyse tüm vakalar ölümcül

Günlerce hastanede tedavi gören su kayağı antrenörünün, amibin neden olduğu son derece nadir bir beyin iltihabı olan meningoensefalit nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Naegleria fowleri, başta 35 ila 46 derece arasındaki sıcaklıklar olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki göller, nehirler ve bataklıklardaki durgun tatlı sularda çoğalıyor.

Amip beyinde iltihaplanmaya nadiren neden olsa da, bulaşması halinde neredeyse tüm vakalar ölümle sonuçlanıyor.

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