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Dünya
Kathimerini 16.10.2026 07:52

Trump'tan Zelenski'ye tepki: Putin ile çalışmak daha kolay

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarına yeniden başlamasını "utanç verici" olarak nitelendirerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi sert bir dille eleştirdi.

Trump'tan Zelenski'ye tepki: Putin ile çalışmak daha kolay

Newsmax kanalına verdiği röportajda konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, yakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Bu bir utanç! Hedef alınacak o kadar çok başka yer var ki" dedi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir rafineriye düzenlenen insansız hava aracı saldırısı, Trump'ın pazar günü Moskova ve Kiev'in enerji ateşkesi konusunda anlaştığını duyurmasından bu yana bir Rus enerji tesisine yapılan ilk saldırı oldu.

Zelenski'nin tek yaptığının küresel petrol fiyatlarını artırmak olduğunu savunan Trump, Ukrayna lideriyle çalışmanın Putin ile çalışmaktan daha zor olduğunu öne sürdü.

Trump, Ukrayna devlet başkanının bir anlaşmaya varmak istemediğini, sadece istiyormuş gibi göründüğünü iddia etti.

Zelenski perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump'ın duyurduğu "enerji ateşkesine" meydan okuyarak Rus rafinerilerine yönelik saldırıların yeniden başlayacağını duyurmuş ve Trump'ı savaşta "saldırganın" yanında yer almamaya çağırmıştı.

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