Fransa'da polise okul protestolarında gençlere savaş benzeri yaralanmalar yaşattığı suçlaması

Fransa, ülke çapındaki yüzlerce lisenin öğrenciler tarafından ablukaya alındığı son on yılların en büyük gençlik protestosu hareketinin dördüncü haftasını yaşıyor. Öğrenciler, eksik öğretmenlerin yerine yenilerinin atanmasını ve eski binaların onarılmasını talep ediyor.

Polis şiddetine yönelik iç soruşturmalar

İçişleri Bakanı Laurent Nunez senatoda yaptığı açıklamada, göstericilere yönelik şiddet iddialarıyla ilgili 36 iç soruşturma açıldığını söyledi.

Nunez, patlayıcı silahlarla sakat bırakıldığı iddia edilen dört çocuk ve önemli yaralanmalar yaşayan altı kişinin yanı sıra fiziksel darp, hakaret veya cinsel saldırı iddialarını içeren şikayetler olduğunu ifade etti.

Gençlerde savaş benzeri ağır yaralanmalar

Kuzeydeki Lens kentinde 5 Ekim'de bir meslek lisesi protestosu sırasında polisin attığı ses bombasının patlaması sonucu 15 yaşındaki Evan bir elini kaybetti. Avukatı Bertrand Wattez, gencin yaralarının savaş yaralarına benzediğini söyledi. Evan'ın okula derse girmek için gittiğini ve o sırada protestoyla karşılaştığını belirten Wattez, gencin şiddet olaylarına karışmadığını kaydetti. Patlamada sol elini ve sağ elinin birkaç parmağını kaybeden Evan'ın hastanedeki tedavisinin zorlu bir şekilde sürdüğü ve ailesinin Bethune savcılığına suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

Paris'in kuzeybatısındaki Saint-Ouen-l'Aumone'da bir okul protestosunun yakınında bulunan 14 yaşındaki Eden, bomba atardan çıkan bir merminin isabet etmesi sonucu çenesinde iki kırık ve dişlerinde kayıp dahil olmak üzere ağır yüz yaralanmaları yaşadı.

Avukatı Elsa Marcel, bomba atardan 1,5 metre gibi yakın bir mesafeden ateş edildiğini belirterek kullanılan aracı savaş silahlarına benzetti. Aile cinayete teşebbüs suçlamasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili bir polis memuru açığa alınarak hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

Bu hafta batıdaki Tours kentinde 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Mael'in plastik mermi atan bir silahtan çıkan atış sonucu gözünü kaybetmesinin ardından bir polis memuru ağır yaralama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Ailenin avukatı, gencin polisle herhangi bir şiddetli çatışmaya girmediğini ve sadece protesto alanında bulunduğunu kaydetti.

Gözaltı sayısında rekor artış

Adalet bakanlığı, eylül ortasında başlayan okul protestolarından bu yana 18 yaşın altındaki toplam 6 bin 773 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu çocuklardan binden fazlasına herhangi bir suçlama yöneltilmezken, 2 bin 190'ı hakkında yasal işlem başlatıldı. Yaklaşık 2 bin çocuğa ise dava açılmadan veya ceza verilmeden vatandaşlık kursu gibi alternatif yaptırımlar uygulandı.

Fransa İnsan Hakları Ligi Başkanı ve avukat Nathalie Tehio, çocuk davalarının sadece küçük bir kısmının hakim karşısına çıkmasının tutuklamaların asılsız olabileceği endişesini artırdığını söyledi.

Tehio, gözaltı sayısının rekor seviyede olduğunu belirterek asıl amacın insanları gösteri yapmaktan alıkoymak ve korkutmak olduğunu savundu. Fransa Ceza Avukatları Derneği Eşbaşkanı Romain Boulet de polis yetkilerinin 18 yaş altı vatandaşları gösterilerden caydırmak için kötüye kullanılması potansiyelinden endişe duyduklarını dile getirdi.