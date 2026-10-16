Tesla, uçan otomobil olduğunu iddia ettiği aracını tanıttı

Musk'ın diğer halka açık şirketi SpaceX'e ait Teksas'taki bir test tesisinde gerçekleştirilen ürün tanıtımında, Tesla'nın yeni Roadster modeli sergilendi.

Musk, iki kişilik spor otomobilin 0'dan 100 kilometre hıza rekor bir süre olan bir saniyenin altında çıkabildiğini, aynı zamanda aracın altındaki emme kuvvetini kullanarak dik bir rampaya tırmanabildiğini, rampadan fırlamadan önce baş aşağı durabildiğini, havada takla atabildiğini ve hava jetlerini kullanarak iniş yapabildiğini söyledi.

Güvenlik amacıyla gösteri sırasında araçta sürücü bulunmadığını belirten Musk, kalabalığa "Başarı garanti değil. Ciddiyim. Muhtemelen işe yarayacak ama yaramazsa da güvenli bir mesafedeyiz." dedi.

Gösterinin ilerleyen saatlerinde Roadster, yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atlamak için aynı jetleri kullandı. Ardından, rekor sürede 60 mil hıza ulaşmak için aracın arkasındaki jetlerden faydalandı.

Ancak kurgulanmış etkinliğin başarısına rağmen, aracın beklentileri gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı ve sahiplerine sadece zıplamanın ötesinde uçma yeteneği sunarken aynı zamanda yollarda çok hızlı gitme imkanı verip veremeyeceği henüz kanıtlanmış değil.

Musk, aracın hem havada ilerlemesini hem de yerde hızlanmasını sağlamak için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullandığını belirtti.

Bu teknolojiyi "dünyanın en iyi otomobil şirketi ile dünyanın en iyi roket şirketinin işbirliği yapmasının bir sonucu" olarak tanımladı.

Aracın 2028'de üretime gireceğini söylese de Musk, Tesla tarihi boyunca hedeflenen tarihler konusunda verdiği sözleri yıllarca geciktirmesiyle biliniyor.

Tesla hayranlarına seslenen Musk, "Bunun yapay zeka veya simülasyon olmadığını kanıtlamak için bir izleyici kitlesine ihtiyacımız var. Böylece insanlara gözlerinizle gördüğünüzü söyleyebilirsiniz, çünkü gözlerinizle gördüğünüz şeye inanamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar şüpheli

Perşembe günkü gösteriye rağmen aracın gerçekten uçup uçamayacağını söylemek oldukça zor. Gösteride herhangi bir uzun menzilli uçuş gerçekleştirilmedi.

Son yıllarda "eVTOL" olarak bilinen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlarda birçok gelişme kaydedildi. Çalışan bazı modeller olsa da, gerçekten uçabilen yola elverişli araçların önünde hala birçok mühendislik engeli bulunuyor.

Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi'nde dikey uçuş küratörü olan Roger Conner etkinlikten önce yaptığı açıklamada, hava araçlarının ağırlığa karşı son derece hassas olduğunu, kara araçlarında ise tamponlar ve ezilme bölgeleri istendiğini belirtti.

Conner, "Kaçınılmaz olarak, ikisinin karışımı olan bir şey hem kötü performans gösteren bir uçak hem kötü performans gösteren bir araç olacak ve aynı zamanda oldukça pahalıya mal olacaktır." dedi.

California merkezli Alef girişimi tarafından geliştirilmekte olan bir araç, dördü önde dördü arkada sekiz pervaneyle havalanmayı başardı.

Ancak 115 kilogram ağırlığındaki bu araç, Tesla Roadster'ın ağırlığının sadece küçük bir kısmı kadar. Ayrıca yalnızca aracın kendisinden daha hafif olması gereken tek bir kişiyi taşıyabiliyor.

Alef CEO'su Jim Dukhovny, gösteri öncesinde Tesla'nın Roadster'ı havalandırmasının kendisini şaşırtmayacağını ancak bunun aracın gerçekten "uçabildiği" anlamına gelmediğini söyledi.

Tüm eVTOL araçlarındaki en zor kısmın dikey yükselişten ileri harekete geçiş olduğunu belirten Dukhovny, kaldırma kuvvetinin kaybedilmemesi ve dengenin sağlanması için son derece dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Conner da Roadster gibi yasal olarak sokakta kullanılabilen bir otomobilin, sahibinin gitmek istediği her yere uçabileceği konusunda şüphelerini dile getirerek, "Kesintisiz bir uçuştan bahsetmiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla zıplamaktan bahsediyoruz." dedi.