Meta yeni "açık ağırlıklı" yapay zeka modeli Muse Spark Open'ı tanıttı

Meta'nın Yapay Zeka Şefi Alexandr Wang, X platformunda yaptığı açıklamada, Muse Spark Open'ın bugüne kadarki en yetenekli ABD açık ağırlıklı modeli olduğunu belirtti.

Geliştiriciler modeli indirip değiştirebiliyor

Anthropic'in Claude veya OpenAI'ın ChatGPT'si gibi kapalı modellerin aksine, geliştiriciler açık ağırlıklı bir modelin ağırlıklar ve sapmalar olarak bilinen parametrelerini indirerek bunlar üzerinde değişiklik yapabiliyor.

Çinli geliştiriciler, son birkaç yılda yapay zeka modelleri için açık ağırlık pazarında baskın oyuncular olarak öne çıktı.

Alibaba'nın Qwen, Moonshot AI'ın Kimi K3 ve Z.ai'ın GLM modelleri küresel çapta açık ağırlık alanında öncüler olarak kabul ediliyor ancak Meta yeni açık modelinin artık benzer bir seviyede rekabet ettiğini iddia ediyor.

Kodlama ve karmaşık görevlerde öne çıkıyor

Meta'dan yapılan açıklamada, kodlama ve aracı çalışmalar için oluşturulan Muse Spark Open'ın uzun vadeli görevler, karmaşık yazılım mühendisliği ve çok adımlı akıl yürütme konularında mükemmel olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca yeni modele güçlü güvenlik önlemlerinin entegre edildiği vurgulandı.

Apple çipleri için optimize edildi

Meta, Muse Spark Open'ın Apple'ın gelişmiş M5 Ultra çipleriyle çalışacak şekilde optimize edildiğini ifade etti. Bu durum, iki teknoloji şirketi arasında alışılmadık bir ortaklığa işaret ediyor.

Önemli ölçüde işlem gücü gerektiren modelin, M5 Ultra çipli iki Mac Studio üzerinde çalıştırılarak kullanıcıların kendi masaüstlerinde bir süper bilgisayar yaratmalarına olanak tanıdığı kaydedildi.

Yeni modelin piyasaya sürülmesi, Meta'nın ChatGPT ve Claude'un en gelişmiş sürümlerine rakip olduğunu söylediği en yeni kapalı modelini duyurmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Meta'nın yapay zeka çalışmaları başlangıçta açık modellere odaklanıyordu ancak Mark Zuckerberg son zamanlarda şirketi OpenAI ve Anthropic ile rekabet etmeye yöneltti.