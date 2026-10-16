İngiltere ile Jamaika arasında kölelik tazminatı gerilimi

Jamaika hükümeti, İngiltere'den talep edilen kölelik tazminatına ilişkin hukuki tavsiye dilekçesinin görüşüleceği tarihi duyurdu.

Jamaika Kültür Bakanı Olivia Grange, İngiltere'nin denizaşırı toprakları ve bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri için nihai temyiz mahkemesi olan Londra merkezli Danışma Meclisi tarafından 8 Mart 2027 haftası için geçici bir duruşma tarihi belirlendiğini doğruladı.

Açıklamada, İngiltere'nin kendi savunma dosyasını sunmak için bu yılın kasım ayına kadar süresi olduğu belirtildi.

Dilekçe üç temel soruya yanıt arıyor

Grange, geçen ay Jamaika'nın devlet başkanı olan Kral Charles'a dilekçeyi sunan heyete başkanlık etmişti.

Dilekçe, Afrikalıların Jamaika'ya zorla götürülmesinin yasal olup olmadığı, bunun insanlığa karşı bir suç teşkil edip etmediği ve İngiltere'nin kölelik ile bunun kalıcı sonuçları için tazminat sağlama yükümlülüğü bulunup bulunmadığı sorularına rehberlik arıyor.

Kral Charles konuyu meclise taşıdı

Kültür Bakanı Grange, 23 Eylül'de Jamaika parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kral Charles'ın konuyu Danışma Meclisi'ne havale ettiğini duyurdu.

Bu kararı büyük bir adım olarak nitelendiren Grange, kralın kendilerini görmezden gelebileceğini ya da süreci uzatabileceğini ancak konuyu kurula taşımayı seçtiğini söyledi.

Hukuk danışmanlarına göre Jamaika, hükümdarın olağan mahkemeler aracılığıyla çözülemeyen hukuki veya anayasal nitelikteki sorunları

Danışma Meclisi'ne havale etmesine olanak tanıyan 1833 tarihli Yargı Komitesi Yasası'ndaki nadir kullanılan bir mekanizmayı devreye soktu.

Uluslararası Adalet Divanı seçeneği neden dışlandı

Bakan Grange, konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşımanın Jamaika için bir seçenek olmadığını vurguladı. Bunun nedeni olarak, İngiltere'nin mahkemenin zorunlu yargı yetkisine koyduğu özel çekinceler gösterildi.

Bu çekinceler, mahkemenin İngiltere ile İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan herhangi bir ülke arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamasını engelliyor.

Öte yandan, İngiltere hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda tazminat ödenmeyeceği yönündeki katı tutumunu yinelemişti.