Havaalanında valizden 37 canlı zehirli yılan çıktı

Gümrük yetkilileri, 45 yaşındaki Meksikalı itfaiyecinin havalimanında gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçmeye çalışırken oldukça gergin göründüğünü söyledi. Yetkililer, valizini kontrol etmeden önce şüpheliye uyuşturucu testi yaptı ve test sonucunda kokain tespit edildi.

Ekipler valizde uyuşturucu bulamadı ancak şampuan ve krem şişeleri, plastik kaplar ve çorap yumakları içine gizlenmiş engerekler, çıngıraklı yılanlar ile iguanalar dahil olmak üzere çeşitli yılan ve kertenkele türleri ele geçirdi.

Hayvanlar kötü koşullarda taşındı

Köln Gümrük Dairesi Sözcüsü Jens Ahland, havalimanındaki meslektaşlarının valizlerdeki hediyelik eşyalar konusunda pek çok şeye alışık olduğunu ancak daha önce Meksika'dan gelen 37 canlı zehirli yılan ve 55 kertenkele ile hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan şüpheli, memurlara hayvanları Brezilyalı bir tanıdığına iyilik olsun diye getirdiğini söyledi.

Hayatta kalan hayvanlar koruma altında

Hayatta kalan hayvanların bakımını Almanya'daki bir yılan çiftliği üstlendi.

Gümrük sözcüsü, geçen yıl ülke çapında 56 bin 600'den fazla koruma altındaki hayvan, bitki veya bunlardan elde edilen ürünü kapsayan bin 300'ü aşkın el koyma işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altı yıl önce de Köln Bonn Havalimanı'nda gümrük yetkilileri tarafından Meksika'dan oyuncak ve şekerleme paketleri içine gizlenerek kaçırılan 10'u ölü 26 nadir sürüngen bulunmuştu.

Bu hayvanların Almanya'daki özel alıcılara gönderilmesi planlanıyordu.