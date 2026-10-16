İsrailli reklam şirketinin "sıfır tıklama" casusluk faaliyetleri ortaya çıktı

Perşembe günü yayımlanan raporda, Discover-Tech şirketinin kasıtlı olarak bir platform işlettiği ve bu platformun ortaklarının cihazları anonimlikten çıkarmasına, parmak izini almasına ve otomatik olarak casus yazılım bulaştırmasına olanak sağladığı iddia edildi.

Rapora göre bu ortaklar, daha sonra reklamlarla birlikte hedeflenen kullanıcılara kötü amaçlı içerik gönderebiliyor.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi Confiant'ın araştırmasıyla eş zamanlı olarak yayımlanan rapora göre, Discover-Tech'in reklamları dört aylık bir süre zarfında onlarca ülkede 120 binden fazla web sitesinde ve 75 binden fazla uygulamada göründü. Bu durumun hükümet bakanlıkları, silahlı kuvvetler ve NATO gibi ulusal güvenliğe duyarlı ağların güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor.

Citizen Lab Direktörü Ron Deibert, hedefe yönelik reklamcılık ve paralı casus yazılım sektörlerinin bir araya gelmesini "en kötü kabus" senaryosu ve "felaket tarifi" olarak nitelendirdi. Deibert, ortaya çıkardıkları durumun devasa ölçekte küresel bir casusluk olduğunu söyledi.

Hedefteki kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor

Hak grupları, başta baskıcı hükümetler olmak üzere herkese casus yazılım satan şirketler hakkında yıllardır endişelerini dile getiriyordu.

Uzmanlar da veri brokerleri ve reklam şirketlerinin uygulama ve web sitelerine reklam yerleştirmek için gerçek zamanlı olarak teklif verdiği hedefe yönelik reklam ekosisteminin casusluk amacıyla kullanılabileceğini tahmin ediyordu.

Ancak Citizen Lab raporuyla birlikte araştırmacılar ilk kez "sıfır tıklama" casus yazılım saldırılarının hedefe yönelik reklamlar aracılığıyla nasıl yapılabileceğini belgelemiş oldu. "Sıfır tıklama", kullanıcıların cihazlarına casus yazılım bulaşması için bir bağlantıya tıklamalarına veya aktif olarak herhangi bir şey yapmalarına gerek olmadığı anlamına geliyor.

Deibert, reklam ekranda belirdiği an cihazın hacklenebileceğini ve akıllı telefon kullanmamak veya internete bağlanmamak dışında buna karşı hiçbir savunma olmadığını belirtti. Tespit edilmesi oldukça zor olan bu enfeksiyonların ardından cihazı ele geçiren kişilerin kamera ve mikrofonu açabildiği, konum takibi yapabildiği ifade ediliyor.

Al Jazeera cihazlarına sızıldı

Citizen Lab, rapor kapsamında Discover-Tech reklamları aracılığıyla Al Jazeera'ye yönelik hedefli bir casus yazılım saldırısını doğrulayabildiğini açıkladı.

Katar merkezli haber kuruluşunun en az 45 cihazına 2024 ve 2025 yıllarında bu yolla sızıldığı kaydedildi. Araştırmacılar söz konusu saldırıları, Integrity Labs olarak yeniden adlandırılan İsrail merkezli Candiru şirketinin casus yazılımıyla yüksek güvenilirlikle ilişkilendiriyor.

Al Jazeera sözcüsü olayı gazetecilere ve basın özgürlüğüne yönelik kasıtlı bir saldırı olarak kınadı. Sözcü, sorumluların belirlenmesi ve hesap vermesi için tam ve bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Soruşturma çağrısı

Citizen Lab araştırmacıları, elde edilen bulguların reklam satıcılarını siber güvenliklerini artırmaya ve kötü niyetli reklamverenleri etkili bir şekilde engellemeye itmesi gerektiğini vurguladı. Araştırmacılar ayrıca, dünya çapındaki düzenleyicileri konuyla ilgili soruşturma başlatmaya çağırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Google sözcüsü, Discover-Tech'i şirket politikalarını sistematik olarak ihlal ettiği için reklam platformlarından engellediklerini bildirdi.

Dijital pazarlama ve reklamcılık ekosistemi için çerçeveler geliştiren Avrupa merkezli IAB Europe da şartları ihlal ettiği gerekçesiyle Discover-Tech'in küresel satıcılar listesinden askıya alındığını duyurdu.