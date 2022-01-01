Osmancık köyü Bayat Gediği mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki yolcuyu bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara müdahale ettiği sırada başka bir aracın yol kenarındaki ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada ise bir kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle Çorum-Osmancık yolunda ulaşım 2 saat aksadı.