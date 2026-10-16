Aldatıcı reklamlara 9 ayda 249 milyon lirayı aşan ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunun 8 Ekim'de gerçekleştirilen 374 sayılı toplantısında 161 dosya karara bağlandı. Tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası verilirken, toplam 17 milyon 176 bin 744 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Yılın ilk 9 ayında ise 33 binin üzerinde başvurunun değerlendirilmesi ve Bakanlıkça resen başlatılan incelemeler sonucunda, aldatıcı nitelikteki reklam ve ticari uygulamalar nedeniyle uygulanan toplam idari para cezası 249 milyon lirayı aştı.

Yüzde 75'lik sahte indirimler mercek altında

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan ve 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle; hedefli reklamcılık, yapay zekayla oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) tanıtımları ve indirimli satışlar başta olmak üzere birçok alanda tüketicileri koruyucu kurallar getirildi.

Kurulun son toplantısında gerçeğe aykırı indirimli satış reklamları öne çıkan başlıklardan biri oldu. İncelemelerde; kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek ve gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinde bulunulduğu, indirimden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın (üzeri çizili fiyat) esas alınmadığı ve kolay erişilebilir sadakat kartı programlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği belirlendi. Mevzuata aykırı olduğu saptanan bu reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Sosyal medya etkileyicilerine ve kuyumculuk sektörüne ceza

Sosyal medya etkileyicilerinin tanıtım faaliyetlerini de yakından izleyen Reklam Kurulu, resen incelemeye aldığı 32 sosyal medya hesabında, paylaşımların reklam veya işbirliği olduğunu belirten ibarelerin kullanılmadığını tespit etti. Yönetmelik şartlarını yerine getirmeyen söz konusu reklamlar hakkında durdurma cezası verildi.

Ayrıca mücevherat ve kuyumculuk sektöründe yüksek oranlı sahte indirim vaatleriyle yayımlanan reklamlar da incelemeye alındı. İndirimli satış mevzuatını ihlal ettiği belirlenen 9 firma hakkında durdurma cezası kararı uygulandı.

Açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesisi amacıyla denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.