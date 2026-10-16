Merkez Bankası faiz kararını 22 Ekim'de açıklayacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Kurul, yılın yedinci faiz kararını belirleyecek. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te Kurulun gerekçesiyle birlikte açıklanacak.

Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

Eylül ayı karar metninde "sıkı duruş" mesajı öne çıkmıştı

Banka, politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktığı eylül ayı toplantısında, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 düzeyinde tutmuştu.

Toplantı sonrası yayımlanan karar metninde, öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği ve iç talepteki zayıf seyrin sürdüğü belirtilmişti.

Jeopolitik gelişmeler kaynaklı enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekilen duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulanmıştı. Kurul ayrıca, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajını vermişti.