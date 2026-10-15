Bakanlıktan cep telefonları için taksit düzenlemesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında düzenleme yapma yetkisi kapsamında, BDDK düzenlemesiyle uyumlu yeni kararların alındığı bildirildi.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırının 40 bin liraya yükseltildiğine işaret edilen açıklamada, "Yenilenmiş cep telefonlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı sağlandı. Mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süreleri, kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan satışlarda BDDK tarafından, bu yöntemlerin dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli satış yöntemlerinde ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirleniyor. Perakende sektörünün dinamik yapısı dikkate alınarak vatandaşların ve sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle, konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda Bakanlığa yetki verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlığa verilen yetki doğrultusunda, cep telefonu alımlarında kredi vade sınırlarının güncellenmesine yönelik BDDK kararlarıyla uyumlu hareket edildiğine işaret edilerek, "Sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. 40 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 40 bin lira üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay vade sınırı korundu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkanı getirildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmediği bildirilen açıklamada, böylece söz konusu mal ve hizmet gruplarında, daha önce BDDK tarafından alınan kararlarla uyumun sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, BDDK kararları sonrasında gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız, BDDK tarafından taksitli satışlara ilişkin alınacak yeni kararlar sonrasında da gerekli adımları hızla atarak vatandaşların ihtiyaçları ile perakende sektörünün dinamiklerini gözeten düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edecektir."