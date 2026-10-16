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Bilim Teknoloji
AA 16.10.2026 09:10

Şarj aletleri ve USB Tip-C kablolarına "çevreye duyarlı tasarım" standardı getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, taşınabilir batarya şarj aletleri ve USB Tip-C kablolarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri belirlendi.

Şarj aletleri ve USB Tip-C kablolarına "çevreye duyarlı tasarım" standardı getirildi

Bakanlığın hazırladığı "Harici Güç Kaynakları, Kablosuz Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Pedleri, Genel Kullanım Amaçlı Taşınabilir Bataryalar İçin Batarya Şarj Cihazları ve USB Tip-C Kabloları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğle, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan tüketici elektroniği ürünlerinin enerji verimliliğinin artırılması ve eko-tasarım kriterlerine uygun üretilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeyle, harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları ve pedleri, tüketici pillerini şarj eden cihazlar ile USB Tip-C kablolarının teknik parametreleri, ürün bilgi gereklilikleri ve ortak şarj cihazı logosu kullanımıyla ilgili standartlar belirlendi. Ürünlerin piyasa denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinde uygulanacak doğrulama yöntemleri de tespit edildi.

Kapsam dışı bırakılan ürünler

Kesintisiz güç kaynakları (UPS), acil durum aydınlatmaları ve düşük ışık akısı kontrol donanımları, yalnızca tıbbi cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanan harici güç kaynakları, otonom cihaz şarj istasyonları ve yalnızca taşımacılık araçlarında kullanılmak üzere üretilen harici güç kaynakları ise tebliğ kapsamı dışında bırakıldı.

Tebliğin teknik tasarım zorunluluklarını içeren diğer hükümleri 14 Aralık 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Bakanlığın hazırladığı "Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirliyor.

Buna göre, binalarda havalandırma cihazları hariç olmak üzere uzaktan kumanda, ağ veya sensörler vasıtasıyla hareket edebilen, dönebilen motorlu pencere, panjur gibi açma ve konfor cihazları ile bu sistemleri yöneten kontrol üniteleri de düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

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