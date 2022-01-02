İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan Zekiye Bal Apartmanı'nın zemin katında bulunan kalorifer kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama kısa süreli paniğe neden olurken, binada ve çevredeki bazı araç ile iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Anamur Belediye Başkanı olay yerine giderek bilgi aldı

Bölgede inceleme yapan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç yaptığı açıklamada,” Yeşilyurt mahallemizde kalorifer kazanının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamanın gerçekleştiği Zekiye Bal Apartmanı'nın bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek olay hakkında bilgi aldık. Patlamadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmaması en büyük tesellimiz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Olayla ilgili inceleme sürüyor.