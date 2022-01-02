İnegöl’de yaşayan 86 yaşındaki Melek Şenol, 10 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine kendisine kalan emekli maaşıyla vatana ve topluma faydalı bir şeyler yapmak istedi.

O dönem 76 yaşında olan yaşlı kadın, emekli maaşıyla ip alıp kendi el emeği ile çorap örüp farklı şehirlerde askeri birliklere göndermeye başladı.

Her ay emekli maaşıyla ip alıyor

Her ay emekli maaşıyla ip alıp çorap örmeye devam eden Melek Şenol, kısa sürede birçok askeri birlikte tanınmaya başladı.

10 yıldır bu işi kendine görev edinen Melek Şenol’u, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban evinde ziyaret etti.

Yaşına rağmen çorap örüp askerlere göndermeyi sürdüren Melek Şenol, ördüğü son çorapları da askeri birliklere ulaştırılmak üzere Başkan Alper Taban’a teslim etti.