Ücretsiz tren seyahatlerinde dijital doğrulama 29 Ekim'de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelli, ağır engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu ünvanına sahip vatandaşların tren yolculuklarında hayata geçirilecek yeni uygulamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Ücretsiz tren seyahatlerinde, 29 Ekim itibarıyla dijital doğrulama dönemi başlayacak. Uygulama engelli, ağır engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu gibi ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşları kapsayacak. Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabilecek" bilgilerini verdi.

Uraloğlu, vatandaşların TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulamalar veya gişeler üzerinden bilet alabileceklerine işaret ederek, T.C. kimlik numarası girilip ilgili tarife seçildiğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulamasının otomatik olarak yapılacağını aktardı.

Sorgulamanın olumlu sonuçlanması halinde, ücretsiz biletin otomatik olarak oluşturulacağını vurgulayan Uraloğlu, dijital doğrulama sistemi üzerinden bilet alan vatandaşların yolculuk sırasında ayrıca hak sahipliği belgesi göstermelerine gerek kalmayacağını kaydetti.

Vatandaşların trenlere kabul ve yolculuk sırasındaki kontrollerde, biletleriyle birlikte yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını bildiren Uraloğlu, engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgelerin ayrıca istenmeyeceğini belirtti.

"Yolculuk sırasındaki kontroller daha hızlı olacak"

Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik belgeleriyle seyahat eden vatandaşların ise hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz Mobil uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerektiğini aktaran Uraloğlu, ekran görüntüsü, fotoğraf ve PDF formatındaki belgelerin geçerli olmayacağını ifade etti.

Uraloğlu, yeni sistemin devreye alınmasıyla, bilet satış sisteminde 2014'ten bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlgili vatandaşlar geçiş süreci ve yeni uygulama hakkında SMS ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilecek. Ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlar ise hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirilecek. Yeni uygulamayla vatandaşların seyahat süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bilet alma işlemlerinden yolculuk sırasındaki kontrollere kadar tüm süreçlerini daha hızlı, kolay ve konforlu hale getiriyoruz."