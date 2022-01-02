Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıntı araçla ters yola girip kaza yaptılar: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karatay ilçesinde çalıntı araçla ters yola giren şüpheliler, hafif ticari araca çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Henüz isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, Aksaray çevre yolu 16. kilometresinde çalıntı otomobille ters yola girdi.
Çalıntı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra İsa Meral idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
[Fotoğraf: AA]
3 kişi yaralandı
Meral, olaydan yara almadan kurtulurken çalıntı araçtaki 4 kişiden 1'i ağır 3 kişi yaralandı, sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Şüpheliler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatıldı.
Öte yandan çalıntı aracın sahibinin sosyal medya hesabından olaydan 4 saat önce aracının çalındığını paylaştığı öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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