6 Nisan 2019 yılında başladı, nöbetçi noterlik uygulaması. Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. 2021 yılında ise sadece 5 ay aktif kullanıldı. Buna rağmen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 5 aylık dönemde tam 301 bin 737 işlem yapıldı.

Nöbetçi noterlik en kritik hizmetlerden birisi haline geldi.

Araç alım satımında dolandırıcılara karşı kalkan oldu. Para taşıma ve sahte para riskini de ortadan kaldırdı. 2021 yılında güvenli ödeme sistemi kapsamında 2 milyar 164 milyon 645 bin lira işlem hacmi sağlandı.

Parmak iziyle kimlik doğrulamada 3 bin 64 işlem

Parmak izi ile kimlik doğrulamada amaç, kimlik sahteciliğinin önüne geçmek oldu. 2021 yılında 3 bin 64 kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi.

Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi’nin 2022 yılında tüm noterliklerde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Nöbetçi noterlik uygulaması, yurt dışındaki konsolosluklarda da aktif edildi. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 54 bin 915 işlem düzenlendi.

E-noterlik aktif kullanıldı

Yargıda dijital dönüşümün bir parçası e-noterlik uygulaması yaygın şekilde kullanıldı. İhtarname, ihbarname, araç satışı, mal rejimi, sözleşme ve vekaletname uygulamaları noter huzuruna gelmeden uzaktan yapıldı.

2021 yılında 46 bin 184 kişi e-noterlik hizmetinden yararlandı.