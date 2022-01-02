Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışıyla yeni yılın ikinci gününde tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar da karla kaplandı.

68 köy yolu kapandı

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hafik, İmranlı, Koyulhisar Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Belediye temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.