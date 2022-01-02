Ankara-Çankırı yolunda sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancıyla kıvrandığını fark etti.

Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

Gece saatlerinde köpeklerin bulundu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti.

Ölen hayvanlar araziden toplandı. 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.