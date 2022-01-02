Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da zehirlendiği düşünülen 9 köpekten 4'ü öldü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ağızlarından köpük gelirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü öldü, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara-Çankırı yolunda sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancıyla kıvrandığını fark etti.
Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.
Gece saatlerinde köpeklerin bulundu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti.
Ölen hayvanlar araziden toplandı. 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Köpek Sokak Hayvanları
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