TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci başarılı şekilde yürüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Önemli bir toplantı için Roma'da olduklarını ve toplantının kendileri açısından çok verimli geçtiğini belirten Kurtulmuş, bazı Avrupa meclis başkanlarıyla müzakere etme imkanı bulduklarını söyledi.

İkili ilişkileri, bölgesel sorunları ve küresel sistemin yenilenmesiyle ilgili görüşlerini ikili görüşmelerde de dile getirdiklerini bildiren Kurtulmuş, yararlı bir müzakere süreci geçirdiklerini anlattı.

Dün ve bugün devam eden toplantılarda yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sistemi ve dünya barışının sağlanması için yapılabileceklere ilişkin görüşmeler yapıldığını aktaran Kurtulmuş, kendi görüşlerini çok net bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.

“Terörsüz Türkiye süreci başarılı şekilde yürüyor” TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hiç kimse endişe etmesin yasa çok açık, örgütün silahları tamamen bıraktığı tespit edilemezse yasa çıkmış olmasına rağmen bu süreçle ilgili adım atılmayacak. https://t.co/VzW1j9ALAn — TRT HABER (@trthaber) October 16, 2026

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'ndaki konuşmasının sonunda salondan oldukça olumlu tepkiler geldiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir kere daha gördüm ki 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın da her yerde dile getirdiği, bizlerin de her yerde dile getirdiğimiz, 'yeni bir sisteme dünyanın ihtiyacı var' görüşü artık yavaş yavaş uluslararası camia tarafından da kabul ediliyor, destek buluyor. Hele Filistin konusunda söylediğimiz hakkaniyetli sözler, birçok ülke bakımından bakıyorsunuz gözlerinin içine, kendileri söylemek isteseler de söyleyemeyecekleri, cesaret edemeyecekleri konuları gündeme getirince oldukça sevindiklerini görüyoruz."

Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında atılacak adımlara ilişkin soruyu da yanıtlayarak sürecin planlandığı gibi adım adım başarılı bir şekilde yürüdüğünü bildirdi.

Zaman zaman bazı gecikmeler olsa da asla istikametin değişmediğini ve sürecin güçlü bir siyasi iradeyle devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, söz konusu kanunun 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kanuna verilen desteğin, siyasetin kararlılığını gösterdiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye siyaseti farklı siyasi partileriyle, farklı kanaatleriyle bu konuda 'terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesiyle ilgili kararlı duruşunu hem verdiği desteklerle hem de sürece siyasetin öncülük etmesiyle ortaya koyuyor. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Her şey yolunda ve beklediğimiz gibi milletimizin kahir ekseriyetinin verdiği destek istikametinde ilerliyor. Endişelenecek hiçbir şey yok. Örgüt artık silahlarını teslim etmeye ve silahsızlanma sürecini hızlandırmaya devam ediyor. Zaten yasa çok açık. Eğer örgütün tamamıyla silahları bıraktığı tespit ve tescil edilmezse bu süreçle ilgili yasanın çıkmış olmasına rağmen adımlar atılmayacak çok net bu. İyi gidiyor."

Süreç içinde yaşanabilecek provokasyonlara dikkati çeken Kurtulmuş, bu konunun çözümünü isteyenler olduğu kadar istemeyenlerin de olabileceğini söyledi.

Azınlıkta da olsa bu süreci baltalamak isteyenler olabileceğini kaydeden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Herkes bu sürece ne kadar olumlu katkı yapabilirse bunun hesabı içerisinde olması lazım. Bu provokasyonların önüne geçecek olan husus da yeni döneme uygun bir dil kullanmaktır. Eski siyasi alışkanlıkların bir tarafa bırakılması lazım. Bunun için de iki temel konunun altını çizmek isterim. Hiç kimse ayrılıkçı bir dil kullanmasın. O eski ayrılıkçı dilin artık siyasetten de bir karşılığı olmadığı, Hiç kimse ayrılıkçı bir dil kullanmasın. Yani o eski ayrılıkçı dilin artık siyaseten de bir karşılığı olmadığı, bölgedeki Kürt halkı başta olmak üzere kimsenin bu ayrılıkçı söyleme prim vermediği aşikardır. Milletimizin böyle bir gündemi yoktur. Dolayısıyla bundan sonra da ayrılıkçı dili kullanma konusunda herkesin olağanüstü titiz davranması lazım."

Kimsenin herhangi bir etnik, siyasi, dini ya da mezhebi farklılığa sahip olan grupları ayrıştırarak, ötekileştirerek, eski alışkanlıklarını devam ettiren bir üslupla konuşmamasını isteyen Kurtulmuş, "Eğer herkes Türkiye'de, özellikle siyasette gerçekten millete hizmet eden dostlarımız, arkadaşlarımız, hangi partiden olursa olsun bu iki temel hususa dikkat ederlerse bu sürecin ruhuna uygun bir barış, kardeşlik, dostluk, dayanışma dili gelişir ki sürecin zaten ihtiyacı olan husus budur." ifadelerini kullandı.

"Mezhep çatışmalarını körükleyecek bir adım asla değildir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ne zaman Meclis'e geleceğinin sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanlığından bu anlaşma Meclise geliyor, uluslararası anlaşmaları Meclis Başkanı milletvekili sıfatıyla imzalıyor ve Meclis Genel Kuruluna gönderiyor. Bize anlaşmanın metni iletildiğinde biz bunu derhal TBMM Genel Kurulu'na sevk ederiz." dedi.

“Mekke Anlaşması asla bir husumet anlaşması değil” TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anlaşmanın metni bize iletildiğinde biz derhal TBMM Genel Kurulu’na sevk ederiz. https://t.co/7YMBjm8TGs — TRT HABER (@trthaber) October 16, 2026

Türkiye'nin hiçbir acil gündemini tehir etmediğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ne gerekiyorsa, hangi adımın atılması gerekiyorsa vaktinde, gerektiği gibi ve kararlılıkla o adımlar atılır ve yolumuza devam ederiz. Vatandaşlarımız için şu noktanın hassas olduğunu düşünüyorum bölgede çok fazla ayrışmalar var. Çok fazla siyasi farklılıklar var. Çok fazla etnik ve mezhebi çatışmaların olduğu bir dönemden geçtik ve hala bu çatışma potansiyeli var. Mekke Anlaşması asla ve asla üçüncü bir ülkeye, anlaşmanın tarafı olmayan başka bir ülkeye karşı bir husumet anlaşması değildir. Daha açık söyleyeyim, bu 3 ülke arasındaki anlaşma, bölgede mezhep çatışmalarını körükleyecek bir adım asla değildir. Gönlümüz arzu eder ki diğer bölgesel ülkeler, hatta ve hatta geniş coğrafyamızdaki İslam ülkeleri de bu anlaşma oturdukça, geliştikçe, kurumsal olarak yapısını kuvvetlendirdikçe bu anlaşma genişlesin ve İslam ülkeleri kendi aralarında ortak bir savunma anlaşmasına sahip olsunlar."