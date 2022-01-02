Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA/AA
Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Batman'dan Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan Murat K. yönetimindeki minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde devrildi.
Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Çorum Trafik Kazası
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