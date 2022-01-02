Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kelebek Çayırı Camisi'nin şadırvanından 24 musluk bataryasının çalınması üzerine cami cemaati durumu polise bildirdi.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirenlerin E.Ü. ile P.Y olduğunu belirledi. Şüpheliler ikametlerinde yakalanırken, çaldıkları iddia edilen musluk bataryaları da ele geçirildi.

Polis, musluk bataryalarını camiye teslim etti.