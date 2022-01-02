Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili
[Fotoğraf: AA]
Erzurum ve Kars'ta devam eden dondurucu soğuklar ile aralıklı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı ile soğuk havanın etkisiyle araçlarının camlarında oluşan buz ve karları temizledi.
Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ve cami bahçelerindeki şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.
Kaldırımlarda ve yollarda biriken karları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlatırken, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise karayollarında buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.
Kars'ta da soğuk hava hayatı zorlaştırdı
Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu. Kentte bazı bölgelerde, sis etkili oluyor.
Etiketler: Erzurum Hava Durumu Kar Yağışı Kars
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